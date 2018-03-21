Польша заявила о необходимости политического диалога с Россией 

Варшава считает необходимым продолжение политического диалога с Москвой, но с учетом поведения России в отношении партнеров, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.
«В интересе Польши и Европы прагматичные отношения с Россией. Мы считаем необходимым политический диалог с Россией», — сказал министр, передает РИА «Новости».
При этом он отметил, что отношения с Россией нужно строить «с учетом поведения Москвы в отношении партнеров». «Свою позицию мы будем вырабатывать вместе с нашими партнерами из НАТО и ЕС», — сказал Чапутович.
В январе президент Польши Анджей Дуда назвал необходимым добиться равновесия в отношениях с Россией.