В Тбилиси прошел мастер-класс в рамках образовательной программы SputnikPro

БАКУ, 21 мар — Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnik дали старт образовательной программе SputnikPro для журналистов в странах ближнего зарубежья. Мастер-класс из этой серии состоялся во вторник, 20 марта, в Тбилиси.

SputnikPro — это серия презентаций и мастер-классов от лучших российских медиаменеджеров и ведущих специалистов с колоссальным опытом работы в СМИ. Программа презентует журналистам стандарты и технологии работы современного мультимедийного информагентства. Первая серия мастер-классов прошла в Минске. Вторая — в Тбилиси, после SputnikPro отправится в Ереван. Мастер-класс в рамках образовательного проекта SputnikPro в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия

"До сегодняшнего дня с журналистами в странах бывшего Союза общались только наши так называемые западные партнеры — агентства и фонды, занимающиеся продвижением так называемых демократических ценностей. Мы не собираемся ничего навязывать — для нас это как встреча с друзьями, которых давно не видел: у каждого своя жизнь, но есть, чем поделиться, и которым комфортно за одним столом", — отметили в руководстве Sputnik.

Представители Sputnik и МИА «Россия Сегодня» поделятся опытом, который может быть интересен журналистам, работающим на русском языке. Журналисты из конкурирующих изданий смогут получить полезные знания, что очень важно и для Sputnik — конкуренция заставляет агентство более активно развиваться. Заместитель Главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева

В программе SputnikPro в качестве спикеров задействованы: заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня», старший преподаватель кафедры новых медиа факультета журналистики МГУ Наталья Лосева, заместитель директора Дирекции государственных интернет-проектов МИА «Россия сегодня» Ирина Кедровская, руководитель учебных программ МИА «Россия сегодня» Олег Щедров, начальник отдела оперативного иллюстрирования, замруководителя фотослужбы онлайн-изданий в МИА «Россия сегодня» Светлана Свиязова, руководитель международного мультимедийного пресс-центра МИА «Россия сегодня» Ольга Колева и советник МИА «Россия сегодня» Светлана Бабаева. Мастер-класс в рамках образовательного проекта SputnikPro в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия

Международное информационное агентство Sputnik — одно из крупнейших мировых СМИ: агентство работает на 32 языках, редакции и пресс-центры выпускают новости круглосуточно по всему миру от Токио до Монтевидео.

За три года работы в странах постсоветского пространства сайты Sputnik заняли лидирующие позиции среди местных СМИ благодаря новым и технологичным форматам подачи контента.

Порталы Sputnik в каждой из стран ближнего зарубежья представлены на национальном и русском языках, они также предоставляют читателю разнообразный мультимедийный контент: инфографику, видео, фоторепортажи, онлайн-эфиры, интернет-голосования, подкасты. Помимо оперативных новостей Sputnik также публикует аналитические материалы и эксклюзивные интервью. Радио Sputnik осуществляет вещание в интернете и FM/AM-диапазонах на 18 языках.