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Мэр Калининграда объявил о досрочной отставке
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Мэр Калининграда объявил о досрочной отставке 

ТВ Центр 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Мэр Калининграда Александр Ярошук в ходе заседания городского совета объявил об уходе со своего поста. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
"Перехожу на другое место работы. Хочу всех поблагодарить, "до свидания" не говорю", — сказал Ярошук.
По данным издания, конкурс на должность нового градоначальника назначен на 16 апреля.
Впервые Ярошук был избран на пост мэра Калининграда в 2007 году. По итогам выборов в 2012 году он был переизбран на второй срок, а в конце ноября прошлого года большинством голосов депутатов горсовета он был избран на третий срок.
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