Мэр Калининграда объявил о досрочной отставке

"Перехожу на другое место работы. Хочу всех поблагодарить, "до свидания" не говорю", — сказал Ярошук. Мэр Калининграда Александр Ярошук в ходе заседания городского совета объявил об уходе со своего поста. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

По данным издания, конкурс на должность нового градоначальника назначен на 16 апреля.

Впервые Ярошук был избран на пост мэра Калининграда в 2007 году. По итогам выборов в 2012 году он был переизбран на второй срок, а в конце ноября прошлого года большинством голосов депутатов горсовета он был избран на третий срок.