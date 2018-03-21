Жириновский отреагировал на слух о неучастии в выборах

Жириновский прокомментировал слухи о том, что он больше не будет участвовать в выборах

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал слухи о том, что он якобы не намерен участвовать в выборах президента России в 2024 году. «Журналисты восприняли мои слова, будто это я не буду больше участвовать в выборах. Не дождётесь. ЛДПР будет всегда участвовать во всех выборах, если они вообще будут. Не получилось выиграть сейчас — будем пробовать ещё и ещё. И я не уйду ни в Совет Федерации, ни даже в правительство, потому что я не хочу никому подчиняться», — написал политик в своём Telegram-канале. На прошедших 18 марта президентских выборах Жириновский набрал 5,66% голосов. Ранее Жириновский назвал главную задачу президента России.