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Жириновский отреагировал на слух о неучастии в выборах
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Жириновский прокомментировал слухи о том, что он больше не будет участвовать в выборах 

RT на русском 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал слухи о том, что он якобы не намерен участвовать в выборах президента России в 2024 году.
«Журналисты восприняли мои слова, будто это я не буду больше участвовать в выборах. Не дождётесь. ЛДПР будет всегда участвовать во всех выборах, если они вообще будут. Не получилось выиграть сейчас — будем пробовать ещё и ещё. И я не уйду ни в Совет Федерации, ни даже в правительство, потому что я не хочу никому подчиняться», — написал политик в своём Telegram-канале.
На прошедших 18 марта президентских выборах Жириновский набрал 5,66% голосов.
Ранее Жириновский назвал главную задачу президента России.
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