Лебедев единственный из руководства ГД не поздравил Путина после выборов

"У нас первое заседание после избирательной кампании по выборам президента Российской Федерации, в ближайшее время ЦИК подведет итоги выборов, но, насколько мы с вами знаем, уже обработаны данные, поступившие практически со всех избирательных участков. С абсолютной поддержкой на выборах побеждает наш президент Владимир Владирович Путин. Давайте его поздравим с этой победой", — сказал Володин, после чего в зале пленарных заседаний прозвучали продолжительные аплодисменты.

Спикер Госдумы, первые вице-спикеры и вице-спикеры ГД, а также депутаты аплодировали стоя, вице-спикер Лебедев со своего места не поднялся и не аплодировал.