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Матвиенко рассказала об изменении закона о выборах президента
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Матвиенко рассказала об изменении закона о выборах президента 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Отметим, что предложения по изменениям и уточнениям может внести Совфед после внимательного изучения прошедших выборов. Матвиенко отметила, что речь может идти о всем блоке избирательного законодательства. Об этом пишет РИА «Новости».
Кроме того, спикер отметила, что норму об общественных наблюдателях можно распространить на региональные выборы; в качестве наблюдателей могли бы выступить представители федеральной и региональных общественных палат.
Матвиенко подчеркнула, что «эти выборы (выборы, прошедшие 18 марта 2018 года — прим.ред.) войдут в историю как самые прозрачные, открытые, честные, что отметили десятки тысяч наблюдателей, в том числе международных».
Как писал «ФедералПресс» ранее, лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что выборы президента России, которые прошли 18 марта 2018 года, могут стать последними в истории РФ.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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