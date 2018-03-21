Матвиенко рассказала об изменении закона о выборах президента 

Отметим, что предложения по изменениям и уточнениям может внести Совфед после внимательного изучения прошедших выборов. Матвиенко отметила, что речь может идти о всем блоке избирательного законодательства. Об этом пишет РИА «Новости».
Кроме того, спикер отметила, что норму об общественных наблюдателях можно распространить на региональные выборы; в качестве наблюдателей могли бы выступить представители федеральной и региональных общественных палат.
Матвиенко подчеркнула, что «эти выборы (выборы, прошедшие 18 марта 2018 года — прим.ред.) войдут в историю как самые прозрачные, открытые, честные, что отметили десятки тысяч наблюдателей, в том числе международных».
Как писал «ФедералПресс» ранее, лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что выборы президента России, которые прошли 18 марта 2018 года, могут стать последними в истории РФ.