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Госдума поаплодировала Путину
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Госдума поаплодировала Путину 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Госдума продолжительными аплодисментами поздравила Владимира Путина с победой на выборах президента России.
В среду в начале первого пленарного заседания после избирательной кампании председатель Вячеслав Володин отметил, что в ближайшее время Центральная избирательная комиссия подведет окончательные итоги выборов.
«Но, насколько мы с вами знаем, уже обработаны данные, поступившие практически со всех избирательных участков: с абсолютной поддержкой на выборах победил наш президент Владимир Владимирович Путин», — подчеркнул он.
«Давайте его поздравим с этой победой», — обратился спикер к коллегам. В ответ раздались громкие аплодисменты, передает ТАСС.
Напомним, по данным ЦИК Владимир Путин получил на выборах главы государства 76,69% голосов, второе место занял Павел Грудинин, за которого проголосовало 11,77% избирателей, на третьем — лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 5,65%.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, выборы президента завершились ожидаемым и при этом уникальным результатом. Также отмечалось, что победа Путина внушает западным СМИ и страхи, и надежды.
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