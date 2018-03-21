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В СФ предложили россиянам обратиться в ЕСПЧ из-за голосования на Украине
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Еще один посол отказался ехать в МИД РФ
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ

В СФ предложили россиянам обратиться в ЕСПЧ из-за голосования на Украине 

РИА Новости 3 часа назад
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В Совфеде считают, что россияне, которые не смогли проголосовать на Украине на выборах президента РФ, могут обратиться в ЕСПЧ.
Украинские власти 18 марта не допустили россиян на избирательные участки, находящиеся в диппредставительствах РФ в республике.
"Несостоявшееся голосование россиян — это грубейшее нарушение права со стороны Украины", — сказала первый замглавы комитета по законодательству Людмила Бокова.
Она уверена, что международное сообщество должно отреагировать на эту ситуацию, а сами граждане РФ могут обратиться в судебную систему для защиты своих прав.
Ее поддержала спикер Совфеда Валетина Матвиенко. «Граждане действительно могут обратиться в суды, и в ЕСПЧ пусть обратятся. Они же выступают за строгое соблюдение прав человека, посмотрим, какая будет реакция», — отметила спикер.
Бокова также предложила сенаторам, которые участвуют в работе международных парламентских структур, на всех площадках поднимать эту тему, чтобы ее нельзя было замолчать.
Подробнее о процедуре выборов президента в Российской Федерации читайте в справке РИА Новости >>
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