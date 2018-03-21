В СФ предложили россиянам обратиться в ЕСПЧ из-за голосования на Украине

Украинские власти 18 марта не допустили россиян на избирательные участки, находящиеся в диппредставительствах РФ в республике.

"Несостоявшееся голосование россиян — это грубейшее нарушение права со стороны Украины", — сказала первый замглавы комитета по законодательству Людмила Бокова

Она уверена, что международное сообщество должно отреагировать на эту ситуацию, а сами граждане РФ могут обратиться в судебную систему для защиты своих прав.

Ее поддержала спикер Совфеда Валетина Матвиенко. «Граждане действительно могут обратиться в суды, и в ЕСПЧ пусть обратятся. Они же выступают за строгое соблюдение прав человека, посмотрим, какая будет реакция», — отметила спикер.

Бокова также предложила сенаторам, которые участвуют в работе международных парламентских структур, на всех площадках поднимать эту тему, чтобы ее нельзя было замолчать.

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