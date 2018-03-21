Матвиенко поручила подготовить «белую книгу» нарушений права на Украине

Харькове. Ранее в ходе пленарного заседания сенаторы приняли заявление, осуждающее действия украинских властей, не допустивших российских избирателей на участки для голосования на выборах президента России 18 марта в Киеве, Одессе, Львове

"Надо параллельно дать поручение комитету по международным делам сделать такую «белую книгу» нарушений на Украине международного права, прав журналистов, права свободы слова, прав человека и сделать такое основательное уже обращение во все международные структуры с демонстрацией фактов вопиющих нарушений всех мыслимых и немыслимых международных норм и правил", — предложила Матвиенко, выслушав мнения сенаторов по данному вопросу.

"Мириться с этим нельзя", — уверена глава Совфеда.