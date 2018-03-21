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Матвиенко высказалась о выборах президента
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Матвиенко: итоги выборов подтвердили результаты референдума в Крыму в 2014 году 

ТАСС 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Результаты выборов президента на территории Крыма и Севастополя подтвердили итоги референдума по воссоединению регионов с РФ. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании палаты в среду.
"Нельзя не отметить, что Владимир Владимирович Путин получил абсолютную поддержку в Крыму и Севастополе. Результаты всецело подтвердили итоги референдума 2014 года и еще раз показали всему миру, что крымчане благодарны России, благодарны ее президенту за понимание, за поддержку свободного волеизъявления", — сказала она, уточнив, что на полуострове порядка 90% избирателей проголосовали за Путина.
Выборы президента прошли 18 марта. Согласно предварительным итогам, действующий президент России Владимир Путин победил, набрав 76,69%. Явка составила 67,49%, сообщил ранее зампредседателя ЦИК Николай Булаев. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявляла, что серьезных жалоб на нарушения в течение дня голосования не было зафиксировано.
По закону ЦИК должен определить результаты выборов не позднее чем через десять дней после дня голосования, в течение трех дней после подписания соответствующего протокола официально опубликовать их.
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