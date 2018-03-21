Матвиенко высказалась о выборах президента

Матвиенко: итоги выборов подтвердили результаты референдума в Крыму в 2014 году

Выборы президента прошли 18 марта. Согласно предварительным итогам, действующий президент России Владимир Путин победил, набрав 76,69%. Явка составила 67,49%, сообщил ранее зампредседателя ЦИК Николай Булаев . Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявляла, что серьезных жалоб на нарушения в течение дня голосования не было зафиксировано.

По закону ЦИК должен определить результаты выборов не позднее чем через десять дней после дня голосования, в течение трех дней после подписания соответствующего протокола официально опубликовать их.