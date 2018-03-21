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Трампу перед звонком Путину принесли бумаги с большой надписью «не поздравлять»
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Трампу перед звонком Путину принесли бумаги с большой надписью «не поздравлять» 

Авторадио 4 часа назад
20 марта президент США Дональд Трамп позвонил избранному (и действующему) президенту России Владимиру Путину и поздравил его с победой на выборах. В разговоре, которого журналисты ждали почти два дня, два президента обсудили «развитие практического взаимодействия». Издание The Washington Post сообщило, что в этот день в брифинге Трампа присутствовали бумаги с рекомендациями по национальной безопасности, в том числе — по звонку в Москву. На этом документе находилась надпись заглавными буквами — DO NOT CONGRATULATE («НЕ ПОЗДРАВЛЯТЬ»). Звонок Трампа Путину с поздравлениям вызвал возмущение среди американских политиков.
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