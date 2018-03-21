Совфед требует разобраться с Киевом за срыв выборов

Совфед подготовил заявление в ответ на срыв российских выборов на Украине

Международные миссии наблюдателей должны дать оценку фактическому срыву Киевом выборов президента РФ на Украине , говорится в заявлении Совфеда , принятом палатой в среду.

Российские сенаторы также призывают ООН , институты ОБСЕ , ПАСЕ и Европарламент осудить действия украинских властей, не допустивших россиян для голосования на избирательные участки 18 марта.

"Совфед глубоко возмущен действиями украинских властей", — отмечается в документе. Сенаторы подчеркивают, что это является грубейшим нарушением Киевом своих обязательств по Венской конвенции, а также Консульской конвенции между РФ и Украиной. Украинские полицейские в воскресенье заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове Львове и не пускали внутрь россиян для участия в выборах президента. В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в том числе положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.

Парламентарии ожидают, что "международные миссии по наблюдению за выборами президента РФ, готовящие оценки прошедшей избирательной кампании, учтут и отметят фактический срыв по вине украинских властей их проведение на территории диппредставительств РФ на Украине".

Совфед убежден, что такое посягательство антидемократического киевского режима на избирательные права граждан РФ не должно остаться без внимания и соответствующей оценки международного сообщества.

По мнению российских законодателей, подобные действия Киева являются "попранием избирательных прав граждан РФ и общепризнанных принципов и норм международного права, закрепленных в Уставе ООН, Конвенции о защите прав человека".