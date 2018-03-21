Косачев: Россия жестко ответит на любые западные санкции 

По его словам, санкции будут вводиться на взаимной основе и последовательно. Об этом пишет РИА «Новости».
«В каждом таком случае — будь то Великобритания, ее наставник США или их сателлит Польша, инициаторы таких действий должны отчетливо понимать, что каждое решение будет не про сокращение числа российского дипперсонала в данной конкретной стране, а про сокращение количественного уровня взаимной представленности», — отметил он.
Как писал «ФедералПресс» ранее, Польша готова выслать российских дипломатов из-за дела, связанного с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.