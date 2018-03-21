100 на 100: Один из УИК в Татарстане показал 100% явку, все голосовали за Путина 

Один из избирательных участков в Татарстане показал 100%-ную явку. Причем все 100% избирателей, принявших участие в выборах президента России, голосовали за Владимира Путина. 100 на 100 показал УИК №1621, если верить сводной таблице итогов голосования ЦИК РТ. Участковая избирательная комиссия №1621 находится в селе Малое Подберезье Кайбицкого района Татарстана, на улице Большая Красная в здании №14, где расположен сельский клуб. Напомним, выборы президента России состоялись в минувшее воскресенье, 18 марта. Накануне ЦИК РТ утвердил итоги голосования. В республике за Владимира Путина проголосовали 82 процентов избирателей, в России — 76 процентов.