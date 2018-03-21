За трансляцией «Ночь выборов» следили 15 млн человек

За трансляцией онлайн-марафона «Ночь выборов — 2018» через сайт следили 15 млн человек

"За 13 часов вещания онлайн-марафона "Ночь выборов — 2018" трансляцию на сайте посмотрели 15 млн человек, а общая аудитория просмотров с учетом социальных сетей составила более 70 млн человек", — отмечается в сообщении. 15 млн человек посмотрели трансляцию онлайн-марафона "Ночь выборов — 2018" 18-19 марта через сайт, общая аудитория с учетом социальных сетей превысила 70 млн человек. Об этом сообщается в релизе проекта, поступившем в среду в ТАСС

В нем также уточняется, что "мероприятие посетили 1200 гостей, в том числе 177 журналистов из российских и зарубежных СМИ, все время в режиме нон-стоп работали десятки standup-позиций всех федеральных, региональных, а также ряда зарубежных телеканалов, а Первый канал вел постоянные прямые включения в рамках своего информационного эфира".

"Ночь выборов — 2018" — дискуссионная политическая площадка, которая объединила ведущих политологов, политтехнологов, социологов, парламентариев, общественных наблюдателей, российских и международных журналистов, блогеров и звезд российской эстрады, кино и спорта, его цель — открытое обсуждение "без галстука" политики всеми участниками российского общества вне зависимости от партийной принадлежности и политических взглядов. Кроме того, высказать свои позиции могли не только те, кто напрямую связан с политикой, но не имеющие к ней прямого отношения, но занимающие активную гражданскую позицию.

Организаторами "Ночи выборов — 2018" выступили Общественная палата РФ, "Национальный общественный мониторинг", Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО), Комитет РАСО по политтехнологиям, Российская ассоциация политических консультаций. Информационным партнером выступило агентство ТАСС.