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За трансляцией «Ночь выборов» следили 15 млн человек
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За трансляцией онлайн-марафона «Ночь выборов — 2018» через сайт следили 15 млн человек 

ТАСС 4 часа назад
Фото: РИА Новости
15 млн человек посмотрели трансляцию онлайн-марафона "Ночь выборов — 2018" 18-19 марта через сайт, общая аудитория с учетом социальных сетей превысила 70 млн человек. Об этом сообщается в релизе проекта, поступившем в среду в ТАСС.
"За 13 часов вещания онлайн-марафона "Ночь выборов — 2018" трансляцию на сайте посмотрели 15 млн человек, а общая аудитория просмотров с учетом социальных сетей составила более 70 млн человек", — отмечается в сообщении.
В нем также уточняется, что "мероприятие посетили 1200 гостей, в том числе 177 журналистов из российских и зарубежных СМИ, все время в режиме нон-стоп работали десятки standup-позиций всех федеральных, региональных, а также ряда зарубежных телеканалов, а Первый канал вел постоянные прямые включения в рамках своего информационного эфира".
"Ночь выборов — 2018" — дискуссионная политическая площадка, которая объединила ведущих политологов, политтехнологов, социологов, парламентариев, общественных наблюдателей, российских и международных журналистов, блогеров и звезд российской эстрады, кино и спорта, его цель — открытое обсуждение "без галстука" политики всеми участниками российского общества вне зависимости от партийной принадлежности и политических взглядов. Кроме того, высказать свои позиции могли не только те, кто напрямую связан с политикой, но не имеющие к ней прямого отношения, но занимающие активную гражданскую позицию.
Гостями марафона стали кандидаты на пост президента РФ Максим Сурайкин, Сергей Бабурин, Ксения Собчак, Владимир Жириновский, а также представители штабов кандидатов и их доверенные лица. В рамках "Ночи выборов — 2018" прошли пресс-конференции с наблюдателями из стран СНГ и дальнего зарубежья, представителями ВЦИОМ и Общественной палаты. Также на площадке вел работу интерактивный ситуационный центр "Национального общественного мониторинга", на базе которого в режиме реального времени осуществлялся мониторинг хода голосования по всей стране.
Организаторами "Ночи выборов — 2018" выступили Общественная палата РФ, "Национальный общественный мониторинг", Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО), Комитет РАСО по политтехнологиям, Российская ассоциация политических консультаций. Информационным партнером выступило агентство ТАСС.
Выборы президента РФ прошли 18 марта. Согласно последним предварительным данным ЦИК, действующий президент России Владимир Путин побеждает на выборах главы государства, набирая 76,69%. Явка составила 67,49%, сообщил ранее зампредседателя ЦИК Николай Булаев. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявляла, что серьезных жалоб на нарушения в течение дня голосования не было зафиксировано.
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