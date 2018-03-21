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Украина подала заявку на дебаты в ПАСЕ о непризнании выборов президента РФ в Крыму
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Украина подала заявку на дебаты в ПАСЕ о непризнании выборов президента РФ в Крыму 

Украина.ру 34 минуты назад
Фото: Украина.ру
Об этом Арьев рассказал в комментарии «Крым. Реалии».
«Я, как глава делегации в ПАСЕ, уже подал заявку на проведение текущих дебатов на апрельской сессии в Страсбурге. Но, очевидно, мы можем отдать предпочтение поддержке срочных дебатов по расширенной тематике по России, если такое представление на расширенную тематику сделает делегация Великобритании», — отметил Арьев.
Ранее заместитель главы постоянной делегации Украины в ПАСЕ, народный депутат фракции «Народный фронт» Георгий Логвинский заявил, что его страна будет добиваться непризнания выборов российского президента в Крыму.
«В Верховной Раде Украины мы будем инициировать голосование за постановление об обращении ко всем международным организациям, включая ПАСЕ, с призывом не признать выборы президента РФ. После этого мы будем инициировать проведение дебатов на уровне ПАСЕ. Сразу после того, как пройдут эти выборы, наша делегация будет поднимать вопрос о проведении таких дебатов. Естественно, мы будем реагировать и ставить этот вопрос в повестку дня Парламентской ассамблеи Совета Европы», — отметил он.
В то же время Логвинский признал, что дебаты не всегда предусматривают принятие официальных документов по их результатам.
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