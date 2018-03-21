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Матвиенко заявила о возможном изменении закона о выборах президента
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Матвиенко заявила о возможном изменении закона о выборах президента 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. СОВФЕД ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ МОЖЕТ ИНИЦИИРОВАТЬ ДАЛЬНЕЙШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНА О ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА ПОСЛЕ АНАЛИЗА ПРЕЗИДЕНТСКОЙ КАМПАНИИ — МАТВИЕНКО
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