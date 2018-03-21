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Россия будет жестко отвечать на любые санкции, заявил Косачев
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Россия будет жестко отвечать на любые санкции, заявил Косачев 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
РФ БУДЕТ ЖЁСТКО, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО И ЗЕРКАЛЬНО ОТВЕЧАТЬ НА ЛЮБЫЕ САНКЦИИ СО СТОРОНЫ ЗАПАДА — СЕНАТОР КОСАЧЕВ
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