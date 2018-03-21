Лавров заявил, что Великобритания взяла курс на подрыв отношений с Россией

«В целом, нет сомнений, что нынешнее британское руководство сознательно взяло курс на подрыв российско-британских отношений, а если этот курс будет продолжаться в виде неких новых конкретных антироссийских действий, конечно же, никто не отменял принцип взаимности», — сказал Лавров.

Министр также предположил, в каком случае существующий характер отношений между странами мог бы стать менее враждебным.

«Я думаю, что всем бы пошло на пользу, прежде всего самому официальному Лондону, если бы там перестали нервничать — а они явно нервничают по поводу этой ситуации — и успокоились», — заключил он.

Ранее стало известно, что Министерство иностранных дел России пригласило послов иностранных государств, аккредитованных в стране, для коллективного обсуждения в среду, 21 марта, дела об отравлении Скрипаля и его дочери Юлии.