Лавров пошутил о российском «вмешательстве» в климат Японии

Захарова в Facebook отметила, что рабочий ланч с главой МИД Японии начался «по-лавровски».

Так, японский министр в шутку сообщил Лаврову, что тот привез в Токио снег.

«Раз мы не вмешивались в ваши выборы, то решили вмешаться в погоду», — ответил российский министр.

«И под неподдельно искренний смех партнеров российский министр сфотографировал снегопад. Видимо, для отчета», — добавила Захарова.