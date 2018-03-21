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Лавров пошутил о российском «вмешательстве» в климат Японии
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Лавров пошутил о российском «вмешательстве» в климат Японии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ГОСНОВОСТИ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров перед началом переговоров с японским коллегой Таро Коно пошутил о «российском вмешательстве» в японский климат, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова в Facebook отметила, что рабочий ланч с главой МИД Японии начался «по-лавровски».
Так, японский министр в шутку сообщил Лаврову, что тот привез в Токио снег.
«Раз мы не вмешивались в ваши выборы, то решили вмешаться в погоду», — ответил российский министр.
«И под неподдельно искренний смех партнеров российский министр сфотографировал снегопад. Видимо, для отчета», — добавила Захарова.
Напомним, что в США продолжается антироссийская кампания, в рамках которой Вашингтон бездоказательно обвиняет Россию во «вмешательстве» в американские выборы.
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