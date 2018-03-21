Лавров пошутил о «вмешательстве» в климат Японии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров перед началом переговоров с главой МИД Японии Таро Коно пошутил о «российском вмешательстве» в японский климат. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Facebook.
Она отметила, что переговоры между министрами начались «по-лавровски».
По словам Захаровой, Коно отметил, что Лавров «привёз в Токио снег».
«Раз мы не вмешивались в ваши выборы, то решили вмешаться в погоду», — ответил глава российского внешнеполитического ведомства.
Впоследствии Лавров сделал фото падающего за окном снега.
«Видимо, для отчёта», — предположила Захарова.
Ранее в посольстве России в Лондоне пошутили на тему высылки 23 российских дипломатов из Великобритании.