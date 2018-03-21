Совфед призовет мир осудить срыв Украиной выборов президента России на своей территории

Об этом говорится в в проекте заявления палаты, которое Совфед намерен принять в среду, передает РИА Новости

«Совфед глубоко возмущен действиями украинских властей», — отмечается в документе.

В Совете Федерации подчеркнули, что таким образом Украина грубо нарушила свои обязательства по Венской конвенции, а также Консульской конвенции между РФ и Украиной.

Парламентарии подчеркнули, что подобные действия Украины являются «попранием избирательных прав граждан РФ и общепризнанных принципов и норм международного права, закрепленных в Уставе ООН , Конвенции о защите прав человека».

Данное поведение Украины не должно остаться без внимания и оценки международного сообщества. В Совфеде ожидают, что международные комиссии по наблюдению за выборами президента России учтут и отметят фактический срыв по вине властей выборов президента РФ на территории диппредставительств России на Украине.