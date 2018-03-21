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Совфед призовет мир осудить срыв Украиной выборов президента России на своей территории
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Совфед призовет мир осудить срыв Украиной выборов президента России на своей территории 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом говорится в в проекте заявления палаты, которое Совфед намерен принять в среду, передает РИА Новости.
«Совфед глубоко возмущен действиями украинских властей», — отмечается в документе.
В Совете Федерации подчеркнули, что таким образом Украина грубо нарушила свои обязательства по Венской конвенции, а также Консульской конвенции между РФ и Украиной.
Парламентарии подчеркнули, что подобные действия Украины являются «попранием избирательных прав граждан РФ и общепризнанных принципов и норм международного права, закрепленных в Уставе ООН, Конвенции о защите прав человека».
Данное поведение Украины не должно остаться без внимания и оценки международного сообщества. В Совфеде ожидают, что международные комиссии по наблюдению за выборами президента России учтут и отметят фактический срыв по вине властей выборов президента РФ на территории диппредставительств России на Украине.
В воскресенье проходили выборы президента России. На Украине их должны были провести в диппредставительствах РФ в Киеве, Харькове, Одессе и Львове. Однако из-за националистов и властей, препятствовавших пропуску избирателей на участки, выборы там оказались сорванными.
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