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В Кремле прокомментировали возможную отставку Лаврова
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В Кремле прокомментировали возможную отставку Лаврова 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков порекомендовал не обращать внимания на спекуляции в СМИ на тему отставки министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Его слова в среду, 21 марта, передает РИА Новости.
«Давайте поздравим Сергея Викторовича с днем рождения и не будем обращать внимания на спекуляции!», — предложил Песков.
Ранее в этот день канал RTVI со ссылкой на несколько источников сообщил, что Лавров не войдет в состав нового правительства. По информации собеседников канала, он давно хотел оставить должность министра, которую занимает последние 14 лет.
Сергею Лаврову 21 марта исполнилось 68 лет. Свой день рождения он встретил в Токио, где находится с визитом. Японский коллега поздравил его праздничным тортом в виде футбольного мяча.
Должность министра иностранных дел России Лавров занимает с марта 2004 года. До этого, в период с 1994 по 2004 год, он постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций и в Совете Безопасности ООН.
Процедура автоматической ротации правительства начнется после инаугурации нового президента, избранного 18 марта 2018 года. В течение двух недель после отставки председателя правительства кандидатуру нового премьера президент должен будет внести в Госдуму. Уже с участием нового премьера формируется кабинет министров. Его структура и кадровый состав должны быть предложены президенту в течение недели.
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