В Кремле прокомментировали возможную отставку Лаврова

«Давайте поздравим Сергея Викторовича с днем рождения и не будем обращать внимания на спекуляции!», — предложил Песков.

Ранее в этот день канал RTVI со ссылкой на несколько источников сообщил, что Лавров не войдет в состав нового правительства. По информации собеседников канала, он давно хотел оставить должность министра, которую занимает последние 14 лет.

Сергею Лаврову 21 марта исполнилось 68 лет. Свой день рождения он встретил в Токио, где находится с визитом. Японский коллега поздравил его праздничным тортом в виде футбольного мяча.

Должность министра иностранных дел России Лавров занимает с марта 2004 года. До этого, в период с 1994 по 2004 год, он постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций и в Совете Безопасности ООН