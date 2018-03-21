Лавров посоветовал Британии перестать нервничать 

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что всем пошло бы на пользу, если бы Великобритания перестала нервничать и успокоилась, сообщает РИА «Новости». По словам министра, нынешние действия Британии — это «лихорадочные метания по всему миру, уговаривания партнеров солидаризироваться с Великобританией в этом вопросе без предъявления каких-либо фактов». Лавров также заявил, что Москва не только готова к сотрудничеству с Лондоном по расследованию дела Скрипаля, но настаивает на этом в соответствии с конвенцией о запрещении химического оружия.