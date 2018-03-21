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Россия выступила за диалог с Британией по «делу Скрипаля»
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Россия выступила за диалог с Британией по «делу Скрипаля» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
ТОКИО, 21 мар — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не только готова к сотрудничеству по расследованию отправления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании, но настаивает на этом в соответствии с конвенцией о запрещении химического оружия.
"И мы подтвердили, что Россия не только готова к сотрудничеству в этом вопросе, она настаивает на сотрудничестве в полном соответствии с положениями конвенции о запрещении химическом оружии, и главное, чтобы на это согласилась и британская сторона", — заявил он после переговоров с главой МИД Японии Таро Кано.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
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