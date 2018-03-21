Россия выступила за диалог с Британией по «делу Скрипаля»

"И мы подтвердили, что Россия не только готова к сотрудничеству в этом вопросе, она настаивает на сотрудничестве в полном соответствии с положениями конвенции о запрещении химическом оружии, и главное, чтобы на это согласилась и британская сторона", — заявил он после переговоров с главой МИД Японии Таро Кано.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.