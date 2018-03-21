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Лавров выразил надежду, что Токио прояснит у Лондона детали «дела Скрипаля»
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Лавров выразил надежду, что Токио прояснит у Лондона детали «дела Скрипаля» 

РИА Новости 2 часа назад
ТОКИО, 21 мар — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с японским коллегой Таро Коно выразил надежду, что Токио удастся в контактах с Лондоном установить детали инцидента с отправлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
"Под занавес наших переговоров господин Таро Коно затронул тему происходящего сейчас в Великобритании с господином Скрипалем и его дочерью. Господин Коно сказал, что в этой истории важней всего разъяснение фактов, и мы с ним полностью, на 100% согласились, рассказали о наших пока еще тщетных усилиях добиться разъяснения фактов от наших британских коллег", — заявил он после переговоров с главой МИД Японии Таро Коно.
Министр добавил, что российская сторона выразила «надежду, что наши японские друзья в своих дальнейших контактах с Великобританией постараются разъяснить как минимум два факта».
"Первый — где находится господин Скрипаль и его дочь, и второй — почему, как официальный представитель Скотланд-Ярда заявил, что расследование еще займет месяцы, а вердикт британское правительство уже вынесло, не дожидаясь судебного решения. Поскольку нам Великобритания отказывается отвечать на эти вопросы, надеемся, что, может быть, у японских друзей получится получить все-таки ответ", — пояснил Лавров.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
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