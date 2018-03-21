Лавров выразил надежду, что Токио прояснит у Лондона детали «дела Скрипаля»

"Под занавес наших переговоров господин Таро Коно затронул тему происходящего сейчас в Великобритании с господином Скрипалем и его дочерью. Господин Коно сказал, что в этой истории важней всего разъяснение фактов, и мы с ним полностью, на 100% согласились, рассказали о наших пока еще тщетных усилиях добиться разъяснения фактов от наших британских коллег", — заявил он после переговоров с главой МИД Японии Таро Коно.

Министр добавил, что российская сторона выразила «надежду, что наши японские друзья в своих дальнейших контактах с Великобританией постараются разъяснить как минимум два факта».

"Первый — где находится господин Скрипаль и его дочь, и второй — почему, как официальный представитель Скотланд-Ярда заявил, что расследование еще займет месяцы, а вердикт британское правительство уже вынесло, не дожидаясь судебного решения. Поскольку нам Великобритания отказывается отвечать на эти вопросы, надеемся, что, может быть, у японских друзей получится получить все-таки ответ", — пояснил Лавров.