Япония ждет конкретных результатов от визита Абэ в РФ

Россия обсудит с Японией посещение «четырех островов» для бывших жителей

Япония и Россия договорились продолжить обсуждение мер для более свободных визитов бывших жителей Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи, а также введение дополнительных пунктов въезда и выезда на острова, об этом на пресс-конференции в Токио заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно.

"Уверенный прогресс в работе по осуществлению совместной хозяйственной деятельности на четырех островах (Кунашире, Итурупе, Шикотане и Хабомаи — ред.), а также более свободные посещения островов послужат на пользу укрепления доверия между нашими странами, что, в свою очередь, пойдет во благо заключению мирного договора. Мы продолжим деятельность по мерам гуманности для бывших жителей. Мы проведем конкретные переговоры для осуществления визитов на острова авиапутем, установления дополнительных пунктов въезда и выезда, а также осуществления посещения могил в районах с ограниченным доступом", — сказал министр.

Вопрос о начале авиасообщения между севером Японии и южными Курилами обсуждался во время встречи премьер-министра Синдзо Абэ с президентом России Владимиром Путиным в конце апреля. До сих пор существовали только морские пути для посещения бывшими жителями южно-курильских островов. Для расширения обмена и облегчения посещения бывшими жителями островов могил родственников был предложен воздушный путь. Первый такой рейс состоялся в сентябре прошлого года.

В то же время со стороны бывших жителей островов были просьбы разрешить посещения могил предков в местах, где до сих пор существовали ограничения на посещения японцев.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.