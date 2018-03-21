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Глава МИДа Японии назвал неприемлемыми преступления с использованием химоружия
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Глава МИДа Японии назвал неприемлемыми преступления с использованием химоружия 

Говорит Москва 3 часа назад
Покушение на Скрипаля и его дочь с применением химического вещества было совершено в британском Солсбери 4 марта. Лондон обвиняет в причастности к инциденту Москву.
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