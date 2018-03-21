Лавров рассказал о влиянии глобальной ПРО на безопасность РФ

Планы развертывания глобальной системы противоракетной обороны (ПРО) США напрямую затрагивают безопасность России . Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . В среду глава российского МИД провел переговоры со своим японским коллегой Таро Коно.

"Планы развертывания глобальной системы противоракетной обороны напрямую затрагивают безопасность Российской Федерации. Мы (с Коно) договорились этот диалог продолжать конструктивно и внимательно слушать друг друга", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи.