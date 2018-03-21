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Лавров рассказал о влиянии глобальной ПРО на безопасность РФ
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Лавров рассказал о влиянии глобальной ПРО на безопасность РФ 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Планы развертывания глобальной системы противоракетной обороны (ПРО) США напрямую затрагивают безопасность России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В среду глава российского МИД провел переговоры со своим японским коллегой Таро Коно.
"Планы развертывания глобальной системы противоракетной обороны напрямую затрагивают безопасность Российской Федерации. Мы (с Коно) договорились этот диалог продолжать конструктивно и внимательно слушать друг друга", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи.
По словам министра, «при полном уважении права Японии выбирать пути обеспечения защиты своей территории мы исходим из того, что любые действия любой страны в этой сфере должны опираться на принцип неделимости безопасности, когда никто не будет обеспечивать свою безопасность за счет ущемления безопасности других».
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