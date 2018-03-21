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Глава МИД Японии заявил о необходимости установить факты по «делу Скрипаля»
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Глава МИД Японии заявил о необходимости установить факты по «делу Скрипаля» 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
ТОКИО, 21 мар — РИА Новости. Глава МИД Японии Таро Коно, комментируя нападение на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании, назвал неприемлемым применение химического оружия, но подчеркнул, что необходимо выяснить все факты происшествия.
"По нападению на бывшего сотрудника российского разведывательного органа, случившееся в Великобритании, я лично сказал, что применение химического оружия неприемлемо, прежде всего, важно выяснение фактов, а потом мы провели обмен мнениями", — заявил он после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
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