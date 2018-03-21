Совфед принял заявление по недопуску россиян к голосованию на Украине

Такие действия властей Украины грубо нарушают обязательства Киева по международным соглашениям, а также является «попранием избирательных прав граждан Российской Федерации и общепризнанных принципов и норм международного права, закрепленных в том числе в Уставе Организации Объединенных Наций , Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года».

Сенаторы с сожалением констатировали процесс деградации политической системы Украины с 2014 года, «который находит свое отражение во все более одиозных решениях и заявлениях властей. „Воспрепятствовав 18 марта 2018 года дипломатическому представительству и консульским учреждениям РФ выполнить свои функции по обеспечению доступа граждан РФ на открытые на их территориях избирательные участки, украинские власти уже сами стали инициаторами и исполнителями противоправных актов в отношении граждан и официальных представительств другого суверенного государства“, — говорится в тексте заявления.

Парламентарии также отметили, что власти Украины „стремятся поставить под сомнение легитимность выборов президента на территориях субъектов РФ — Республики Крым и города федерального значения Севастополя “. „От официального Киева поступают угрозы в адрес жителей республики и города Севастополя и граждан других стран, посетивших эти субъекты РФ, а также даются указания властям этих стран, как им реагировать на такие посещения“.

Совет Федерации убежден, что такое посягательство антидемократического киевского режима на избирательные права граждан России не должно остаться без внимания и соответствующей оценки международного сообщества. „Палата ожидает, что международные миссии по наблюдению за выборами президента РФ, готовящие оценки прошедших 18 марта 2018 года выборов, учтут и отметят фактический срыв по вине украинских властей их проведения на территориях дипломатического представительства и консульских учреждений Российской Федерации на Украине“, — отмечается в заявлении Совфеда.