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Глава МИД Японии анонсировал российско-японский стратегический диалог
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Глава МИД Японии анонсировал российско-японский стратегический диалог
РИА Новости
3 часа назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
ГЛАВА
МИД
ЯПОНИИ
: 19 АПРЕЛЯ В
МОСКВЕ
СОСТОИТСЯ РОССИЙСКО-ЯПОНСКИЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ НА УРОВНЕ ЗАМГЛАВЫ МИД
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