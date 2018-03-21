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Глава МИД Японии анонсировал российско-японский стратегический диалог
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Глава МИД Японии анонсировал российско-японский стратегический диалог 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
ГЛАВА МИД ЯПОНИИ: 19 АПРЕЛЯ В МОСКВЕ СОСТОИТСЯ РОССИЙСКО-ЯПОНСКИЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ НА УРОВНЕ ЗАМГЛАВЫ МИД  РИА НОВОСТИ
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