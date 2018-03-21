Трамп сообщил Путину, что обеспокоен новым оружием РФ

NYT: Трамп сообщил Путину об обеспокоенности новыми вооружениями РФ

"По словам чиновника высокого ранга, в телефонном разговоре во вторник Трамп сказал Путину, что он обеспокоен недавним выступлением, во время которого Путин говорил о разрабатываемых Россией "неуязвимых" межконтинентальных крылатых ракетах и ядерных торпедах, которые могут обойти все американские средства защиты", — говорится в материале.

По версии источника издания, "Трамп сказал Путину, что он приветствует смену тона". В материале также утверждается, что Трамп в разговоре с Путиным упомянул о планах администрации США "направить $700 млрд на совершенствование американских вооруженных сил". Кроме того, американский лидер якобы сказал, что "США выиграют любую гонку вооружений" с РФ.

Ранее Трамп заявил журналистам, что он позвонил Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах. По словам главы администрации США, он предвидит "в не столь отдаленном будущем" встречу с российским лидером для обсуждения, в частности, "гонки вооружений, ситуации на Украине , в Сирии Северной Корее ".

О беседе

Пресс-служба Кремля проинформировала, что беседа состоялась по инициативе американской стороны. Сообщалось, что лидеры обсудили развитие взаимодействия двух стран и актуальные международные вопросы. В Кремле отметили, что "в целом разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях".

Президенты двух стран условились "о развитии дальнейших двусторонних контактов, в том числе с учетом изменений в руководстве Госдепартамента ", а также уделили внимание "проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне", указали в Кремле.

В воскресенье в РФ состоялись выборы президента. По предварительным данным ЦИК РФ, действующий глава государства Владимир Путин набирает свыше 76,6% голосов, побеждая в первом туре.