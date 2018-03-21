Большинство опрошенных собеседников в "Единой России" и ее фракции в Госдуме признаются, что не видят признаков перемен, и считают, что Дмитрий Медведев сохранит посты и лидера партии, и премьера, пишут "Ведомости". Масштабные замены губернаторов делались, чтобы удовлетворить запрос общества на перемены, и, по этой логике, правительство не должно обновляться глобально, поясняет человек, близкий к администрации президента: точечные замены пройдут, но Медведев останется премьером. «У единороссов проблемы только начинаются: в сентябре им нужно проводить выборы без ресурса президента и на фоне возможных непопулярных решений», — добавляет близкий к партии человек, тоже уверенный в сохранении Медведевым обоих постов. Нет ощущения, что необходимо что-то глобально менять и такие перемены будут, добавляет высокопоставленный депутат.
"Единая Россия" приняла активное участие в кампании Путина, оказав помощь в подготовке наблюдателей и проведя успешную мобилизацию электората, подчеркнул секретарь ее генсовета Андрей Турчак. На вопрос, останется ли Медведев на своих постах, Турчак ответил, что «это будет решение президента». Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова заявила «Ведомостям», что как представитель председателя правительства «партийные дела не комментирует»: председателем «Единой России» Медведева избрал партийный съезд, и именно партийцы вправе решать такие вопросы.
Связка премьер — глава «Единой России» традиционна и довольно устойчива, напоминает член высшего совета партии, политолог Дмитрий Орлов, и нет оснований полагать, что новый премьер не будет возглавлять партию. Медведев профессионален и служит прекрасным громоотводом, уводя удары народного раздражения экономическими проблемами от президента, считает политолог Андрей Колядин. Но партия в последние годы «несколько потеряла свое влияние» и стала «не организацией, объединяющей массы, а неким клубом элит», отмечает он.
Сценарий переназначения Медведева выглядит базовым с конца 2017 г., когда Путин удовлетворительно оценил работу кабмина, напоминает политолог Александр Пожалов. И хотя вклад «Единой России» в победу Путина минимален (от нее скорее требовалось не помешать и не создать негативной повестки), итоги выборов укрепляют эти ожидания, полагает эксперт. На четвертом сроке Путина любые кадровые решения, касающиеся основных политических институтов, «неизбежно будут восприниматься сквозь призму вопроса о системе власти после 2024 г., создавать ситуацию фальстарта», поэтому вряд ли стоит ждать таких решений как минимум до выборов в новую Госдуму в 2021 г., прогнозирует А. Пожалов.