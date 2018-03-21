Лавров: встреча Путина и Абэ в мае станет событием года 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии пройдёт в мае и станет главным событием года. Об этом он сказал на встрече с японским коллегой Таро Коно. «Безусловно, главным событием года является встреча наших лидеров в мае. Мы заинтересованы в том, чтобы наши переговоры использовать для максимально эффективной подготовки этого саммита», — приводит слова Лаврова РИА Новости.
По его словам, отношения между Россией и Японией развиваются динамично.
Он добавил, что в 2018 году стороны впервые откроют Год Японии в России и России в Японии.
В феврале сообщалось, что Сергей Лавров и Таро Коно договорились провести встречу в марте.