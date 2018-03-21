Лавров: встреча Путина и Абэ в мае станет событием года

По его словам, отношения между Россией и Японией развиваются динамично.

Он добавил, что в 2018 году стороны впервые откроют Год Японии в России и России в Японии.

В феврале сообщалось, что Сергей Лавров и Таро Коно договорились провести встречу в марте.