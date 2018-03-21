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Захарова ответила на статью Джонсона
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Захарова ответила на статью Джонсона 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, в которой он связал президентские выборы в России и отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
"Для чего нужна новая порция фейков и нападок в исполнении «новичка» британской дипломатии? Ответ очевиден — фактов нет, а штурмом очередного дна Борис Джонсон пытается спасти честь премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая объявила наказание стране в виде высылки российских дипломатов не то, что до окончания расследования, а, по сути, до его начала", — написала Захарова в фейсбуке.
По ее мнению, таким образом Джонсон придумал «мотив» России.
Ранее МИД России пригласил всех аккредитованных в стране послов других государств на встречу для обсуждения ситуации вокруг отравления Скрипаля.
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