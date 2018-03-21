Захарова ответила на статью Джонсона

"Для чего нужна новая порция фейков и нападок в исполнении «новичка» британской дипломатии? Ответ очевиден — фактов нет, а штурмом очередного дна Борис Джонсон пытается спасти честь премьер-министра Великобритании Терезы Мэй , которая объявила наказание стране в виде высылки российских дипломатов не то, что до окончания расследования, а, по сути, до его начала", — написала Захарова в фейсбуке.

По ее мнению, таким образом Джонсон придумал «мотив» России.

Ранее МИД России пригласил всех аккредитованных в стране послов других государств на встречу для обсуждения ситуации вокруг отравления Скрипаля.