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Захарова: Глава британского МИД пытается спасти честь Терезы Мэй
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Захарова: Глава британского МИД пытается спасти честь Терезы Мэй 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Одной из целей появления статьи министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля является спасение чести премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в Facebook.
Ранее глава британского внешнеполитического ведомства в своей статье связал отравление Скрипаля с президентскими выборами в России.
"Для чего нужна новая порция фейков и нападок в исполнении «новичка» британской дипломатии? Ответ очевиден — фактов нет, а штурмом очередного дна Борис Джонсон пытается спасти честь Терезы Мэй, которая объявила наказание стране в виде высылки российских дипломатов не то, что до окончания расследования, а, по сути, до его начала. Напомню, что вся информация по Солсбери имеет гриф «секретно», — написала Захарова.
Кроме того, представитель МИД предположила, что таким образом Джонсон решил придумать «мотив» России, а также «заглушить постоянной сиреной звучащий из Москвы призыв предоставить все имеющиеся данные по указанному случаю».
Отношения Москвы и Лондона обострились после отравления в Солсбери Скрипаля, работавшего на спецслужбы королевства, и его дочери Юлии. Британская сторона утверждает, что к преступлению причастно российское государство. В связи с этим Мэй объявила о ряде мер против России, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.
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