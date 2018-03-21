Захарова: Глава британского МИД пытается спасти честь Терезы Мэй

Ранее глава британского внешнеполитического ведомства в своей статье связал отравление Скрипаля с президентскими выборами в России

"Для чего нужна новая порция фейков и нападок в исполнении «новичка» британской дипломатии? Ответ очевиден — фактов нет, а штурмом очередного дна Борис Джонсон пытается спасти честь Терезы Мэй, которая объявила наказание стране в виде высылки российских дипломатов не то, что до окончания расследования, а, по сути, до его начала. Напомню, что вся информация по Солсбери имеет гриф «секретно», — написала Захарова.

Кроме того, представитель МИД предположила, что таким образом Джонсон решил придумать «мотив» России, а также «заглушить постоянной сиреной звучащий из Москвы призыв предоставить все имеющиеся данные по указанному случаю».

Отношения Москвы и Лондона обострились после отравления в Солсбери Скрипаля, работавшего на спецслужбы королевства, и его дочери Юлии. Британская сторона утверждает, что к преступлению причастно российское государство. В связи с этим Мэй объявила о ряде мер против России, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.