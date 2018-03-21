Как Путин поступит с Собчак после выборов

Как Путин поступит с Собчак после победы на выборах

В минувшее воскресенье в России прошли очередные президентские выборы. Убедительную победу одержал действующий глава государства Владимир Путин . Телеведущая Ксения Собчак , продвигавшая во время электоральной кампании либеральную повестку, результатами голосования похвастаться не может. Тем не менее, эксперты полагают, что светская львица еще может показать себя на политическом поприще.

"Не тот результат, о котором можно мечтать" — так Собчак прокомментировала итоги голосования 18 марта. О желании побороться за высший государственный пост она объявила еще в октябре прошлого года. Светская львица выступила с подчеркнуто либеральной программой, которая вызвала неприятие подавляющей части населения страны.

Так, Собчак заявила, что Крым принадлежит Украине и судьбу полуострова необходимо решать на повторном референдуме после переговоров Москвы и Киева. Настоящий взрыв негодования наших граждан вызвали слова светской львицы: Россия сама виновата, что Запад ввел санкции.

Поэтому неудивительно, что кандидат от "Гражданской инициативы" сумела заручиться поддержкой всего лишь 1,68% пришедших на избирательные участки. Наилучший результат она продемонстрировала в родном Санкт-Петербурге , где за нее отдали проголосовали 3,93% имеющих право голоса жителей северной столицы.

Dni.Ru решили спросить мнения экспертов. Заканчивать с политикой светская львица, кажется, не собирается. Она объявила о намерении создать новую политическую партию, которая может объединить представителей оппозиции. Как будет развиваться ситуация дальше и стоит ли Собчак ждать предложений из Кремля?решили спросить мнения экспертов.

Оправданная амбиция

Несмотря на неубедительные результаты в целом, Собчак набрала в полтора раза больше другого либерального кандидата — Григория Явлинского , отметил директор Центра политического анализа Павел Данилин . По мнению эксперта, амбиция на создание партии имеет право на существование.

Аналитик полагает, что Собчак, если продолжит политическую карьеру, однозначно в той или иной форме будет сотрудничать с властью.

"Тем более Кремлю небезынтересно иметь новую партию на либеральном небосклоне, которая представляла бы интересы определенной части населения в большей мере, чем "Яблоко" , — отметил эксперт.

В свою очередь, политолог Дмитрий Фетисов полагает, что заявления телеведущей о продолжении политической карьеры следует воспринимать осторожно. "Сейчас однозначного ответа на вопрос, какую стратегию поведения выберет власть в отношении Собчак, нет. Кремль будет переосмысливать итоги президентской кампании", — заявил аналитик.

По его мнению, Россию могут ждать серьезные изменения в партийной системе. В этом случае, полагает Фетисов, Кремлю вполне может пригодиться Собчак. Кроме того, заявил политолог, телеведущая может побороться за голоса радикальных либералов. "Но не думаю, что в этом деле у нее будет поддержка со стороны власти по той причине, что радикальные либералы не представляют никакой угрозы для власти, их аудитория малочисленна, что показывают результаты выборов", — добавил эксперт.

Кремль вряд ли сделает Собчак предложение занять какой-либо пост, считает Фетисов.

"У нее очень высокий антирейтинг, что показывают соцопросы, поэтому вписывать ее в систему управления — значит проецировать недовольство среди населения", — пояснил он.

На будущее

Для успешного политического деятеля у теперь уже бывшего кандидата в президенты есть только медийная поддержка, полагает директор Центра политических исследований Финансового университета Павел Салин . Как и Фетисов, он ожидает серьезной реформы партийной системы, в которой Собчак может сыграть определенную роль.

"В случае, если в России в будущем останется многопартийная система, то это будет отдельный либеральный проект. А если двухпартийная, то это будет либеральное крыло одной из партий. Эта политическая сила должна представлять жителей крупных городов", — сказал эксперт.

Вместе с тем политолог подчеркнул, что это не должна быть "старолиберальная" оппозиция, а совершенно новый проект, который будет направлен на отстаивание интересов среднего класса и бизнеса.

"Власть хорошо понимает, что соответствующий запрос присутствует, и пусть уж лучше этих людей будет представлять Собчак, чем другие либеральные деятели", — пояснил аналитик.

Никаких постов Кремль бывшему кандидату не предложит, заявил Салин, во всяком случае, в ближайшее время. "Дело в том, что ее политический бэкграунд крайне небольшой. Все-таки чтобы получить пост, нужен политический опыт и как минимум несколько лет активной деятельности. У Собчак его нет. Если будут делать ставку на нее в партийном проекте, то такой вариант развития событий возможен, но не уверен, что это произойдет в ближайшее время", — резюмировал аналитик.