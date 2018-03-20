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Прибывшие из Британии российские дипломаты покинули Внуково-2
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Прибывшие из Британии российские дипломаты покинули Внуково-2 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
ВНУКОВО, 20 мар — РИА Новости. Первые машины с российскими дипломатами, прибывшими из Лондона, покидают аэропорт Внуково-2, передает корреспондент РИА Новости.
Некоторых из них встречают родственники на личных автомобилях, они обнимают и приветствуют прибывших дипломатов. Стоит отметить, что также из Британии прибыло много детей. Жена одного из дипломатов по имени Екатерина с младенцем на руках сообщила, что чувствует «гордость за свою страну, которая в сложный момент не бросила своих дипломатов».
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.
В Британии утверждают, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы «Новичок». При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же «Новичок» зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.
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