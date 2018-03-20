Ещё
В Госдепе не удивились переизбранию Путина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдепе не удивились переизбранию Путина 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 20 мар — РИА Новости. США не удивлены переизбранием Владимира Путина на пост президента России, но намерены изучить данные ОБСЕ о нарушениях в ходе голосования, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт во вторник.
"Во-первых, нет ничего удивительного, что Владимир Путин был переизбран и что он остается российским лидером", — заявила Науэрт на брифинге.
При этом она указала на предварительный отчет БДИПЧ ОБСЕ, в котором указываются некоторые нарушения на прошедших выборах.
"Мы уверены, что выводы (ОБСЕ) верны", — подчеркнула Науэрт.
На прошедших в воскресенье выборах президента России действующий глава государства Владимир Путин одержал убедительную победу, набрав более 76% голосов при явке избирателей около 65%.
В понедельник глава миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ Ян Петерсен заявил, что на выборах президента РФ были ограничения в регистрации кандидатов. Также наблюдатели ОБСЕ зафиксировали ряд мер, нацеленных на увеличение явки на выборах, в том числе «неуместное давление на избирателей», зафиксировали семь вбросов, были недочеты, касающиеся принципа тайны голосования и прозрачности.
РИА Новости: последние новости
Железняк: Запад разделился на два лагеря из-за отношения к выборам в России МИД России пригласил иностранных послов обсудить "дело Скрипаля" МИД Чехии в среду вызвал российского посла
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко рассказал о страхе России65
Отец Литвиненко назвал убийцу сына128
Россияне приготовились затянуть пояса361
«Заигрались и влипли»: Захарова о деле Скрипаля16
Кто не поздравил Путина и другие события дня52
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение