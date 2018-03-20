В Госдепе не удивились переизбранию Путина

"Во-первых, нет ничего удивительного, что Владимир Путин был переизбран и что он остается российским лидером", — заявила Науэрт на брифинге.

При этом она указала на предварительный отчет БДИПЧ ОБСЕ, в котором указываются некоторые нарушения на прошедших выборах.

"Мы уверены, что выводы (ОБСЕ) верны", — подчеркнула Науэрт.

На прошедших в воскресенье выборах президента России действующий глава государства Владимир Путин одержал убедительную победу, набрав более 76% голосов при явке избирателей около 65%.