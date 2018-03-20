Избирком КЧР отрицает информацию о недопуске наблюдателей от «Коммунистов России»

ЧЕРКЕССК , 20 марта. / ТАСС /. Председатель избирательной комиссии Карачаево-Черкесии Лариса Абазалиева не подтверждает информацию о недопуске наблюдателей от партии «Коммунисты России» на избирательные участки республики в день выборов президента РФ и утверждает, что таких случаев не было.

"Фактов недопуска наблюдателей от кандидата Сурайкина или партии «Коммунисты России» на избирательные участки КЧР не было. Было несколько случаев, когда их представители пришли с пустые бланками, не содержавшими фамилию и имя наблюдателя, ни номера участка, но с подписью Сурайкина или печатью регионального отделения партии. Они ушли с участков, чтобы заполнить направления", — сказала Абазалиева.

Она отметила, что наблюдатели, члены с правом совещательного голоса от партии «Коммунисты России», подписали акты о том, что нарушений на участках, на которых они присутствовали, не зафиксировано. «Все акты с подписями этих наблюдателей, в которых отмечается, что они не зафиксировали нарушения, у нас есть, поэтому о каких 700 наблюдателях, отстраненных от работы, говорит господин Сурайкин, я не знаю», — добавила Абазалиева.

Голосование в КЧР проводилось на 251 избирательном участке, два из них временные.