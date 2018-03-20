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МИД Чехии вызвал посла РФ после слов Захаровой о возможном чешском производстве «Новичка»
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МИД Чехии вызвал посла РФ после слов Захаровой о возможном чешском производстве «Новичка» 

Newsru.com 2 часа назад
Фото: Newsru.com
Министерство иностранных дел Чехии вызвало российского посла Александра Змеевского из-за прозвучавшего на днях
заявления
МИД РФ о возможном чешском происхождении нервно-паралитического газа «Новичок», которым в британском городе Солсбери, по информации Лондона, был отравлен бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ранее аналогичный шаг прелдприняло внешнеполитическое ведомство Швеции.
В сообщении МИД Чехии отмечается, что посол РФ должен явиться в министерство утром в среду, 21 марта. «Посол Российской Федерации Александр Владимирович Змеевский будет вызван завтра утром, чтобы объяснить ложное заявление российской стороны, в котором утверждалось, что вещество „Новичок“, использованное во время атаки в Солсбери, могло быть произведено в Чешской Республике», — говорится в  Twitter
чешского дипведомства.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 17 марта в эфире телеканала «Россия 24» перечислила страны, в которых, по версии МИД РФ могли произвести использованное для отравления Скрипаля вещество. «Наиболее вероятно источником происхождения данного химиката являются те страны, которые с конца 90-х годов проводят интенсивные исследования веществ из проекта „Новичок“. Это Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция, по поводу США надо ставить вопрос», — сообщила сотрудница дипведомства.
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