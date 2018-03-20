Британия в числе мер против РФ ужесточила контроль за частными авиарейсами

Согласно информации сотрудника премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10, власти страны уже установили более жесткую систему контроля за передвижением через британскую границу лиц, которые, как считают в Лондоне, представляют угрозу для национальной безопасности страны. «Уже предприняты шаги на границе Великобритании, чтобы активизировать наши усилия по наблюдению и отслеживанию намерений тех направляющихся в Великобританию лиц, которые могут быть причастны к действиям, которые угрожают безопасности Соединенного Королевства и наших союзников», — сообщил сотрудник премьерской канцелярии.

На минувшей неделе британские власти обвинили Россию в причастности к отравлению Скрипалей, но каких-либо доказательств не представили. Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. Во вторник высланные российские дипломаты вылетели из Великобритании на родину.