NBC сообщила, что Путин и Трамп все-таки «созвонились» после выборов

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Кремль: Путин указал Макрону на бездоказательность обвинений против РФ по делу Скрипаля

Собчак в Петербурге опережает Жириновского и занимает третье место среди кандидатов, а Явлинский набирает больше 3 процентов

Путин: Все изменения в правительстве будут только после инаугурации