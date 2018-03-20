NBC сообщила, что Путин и Трамп все-таки «созвонились» после выборов 

Президент США Дональд Трамп сегодня провел телефонный разговор с действующим и избранным главой российского государства Владимиром Путиным.
Об этом на официальной странице в «Твиттере», сообщает американская телекомпания NBC со ссылкой на источники в Белом Доме.
Каких-либо подробностей вещатель не уточняет.
Напомним, что ранее официальный представитель Белого дома Хоган Гидли заявил, что в Вашингтоне без удивления восприняли переизбрание Владимира Путина на пост президента РФ, и сообщил об отсутствии в планах Трампа телефонного звонка с поздравлениями Путину.