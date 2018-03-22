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Американист: Россия и США могли бы начать диалог «с чистого листа»
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Американист: Россия и США могли бы начать диалог «с чистого листа» 

РИА Новости 5 часов назад
В Кремле считают преждевременным говорить о каких-то прорывах в отношениях России и США после разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, еще надо наладить диалог, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Давайте не будем говорить ни о каких прорывах, сначала нужно все-таки говорить о том, чтобы наладить диалог, как минимум, — до прорыва здесь еще далеко", — сказал Песков.
Отвечая на вопрос, дал ли Путин распоряжение МИД начать подготовку к саммиту, пресс-секретарь президента заявил: «Да, мы вчера сообщали о том, что президенты договорились поручить министру иностранных дел и госсекретарю наладить контакт для обсуждения времени и места такого возможного саммита».
Трамп и Путин говорили по телефону во вторник, 20 марта. Как ранее сообщили в Кремле, телефонный разговор, во время которого прозвучали поздравления с победой Путина на выборах, состоялся по инициативе американской стороны. Главы государств обсудили актуальные вопросы мировой политики, высказались в пользу развития взаимодействия в вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с терроризмом. Кроме того, стороны отметили необходимость скорейшего урегулирования ситуации в Сирии и конфликта на Украине, выразили удовлетворение снижением напряженности вокруг Корейского полуострова. По данным Кремля, Путин и Трамп также обсудили развитие двусторонних контактов, особое внимание было уделено вопросу о возможной встрече на высшем уровне.
В эфире радио Sputnik главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев высказал мнение о перспективах российско-американского диалога.
"Возможно, имеется в виду некий постоянный контакт связи и обмена мнениями. Но, учитывая неразбериху, кадровую чехарду в администрации США, форма налаживания диалога не совсем ясна, непонятно даже, с кем налаживать диалог. Можно было бы постараться начать отношения «с чистого листа»: исходить из того, что все, что было — это некая конъюнктурная ситуация, постараться начать этот диалог, и самое главное — его упорядочить по пунктам, которые уже обозначены: стратегическое вооружение, Сирия, Украина… Как это будет встречено в США, на сегодняшний день сказать очень сложно — в основном, по внутриполитическим соображениям. Там по-прежнему работает комиссия Мюллера, постоянно над Трампом висит обвинение в якобы связях с Россией. Так что сегодня можно сказать: если этот диалог сможет состояться, то его важнейшее условие — это укрепление внутриполитических позиций Трампа", — сказал Владимир Васильев.
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