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Путин получил почти 84,99% голосов россиян за рубежом
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Путин получил почти 84,99% голосов россиян за рубежом 

РИА Новости 2 часа назад
РИА НОВОСТИ. ПУТИН НА ВЫБОРАХ ПОЛУЧИЛ ПОЧТИ 84,99% ГОЛОСОВ РОССИЯН ЗА РУБЕЖОМ, НА ВТОРОМ МЕСТЕ ГРУДИНИН — 5,04%, НА ТРЕТЬЕМ СОБЧАК С 4,07% — ЦИК РФ
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