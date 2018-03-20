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Кремль раскрыл подробности разговора Путина и Трампа
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Кремль раскрыл подробности разговора Путина и Трампа 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп поздравил российского коллегу Владимира Путина с победой на выборах. Об этом во вторник, 20 марта, сообщает сайт Кремля.
Разговор состоялся по инициативе американской стороны, подчеркнули в Кремле.
В ходе беседы лидеры двух стран высказались за развитие взаимодействия, в том числе в вопросах борьбы с международным терроризмом.
«Подчеркнута важность скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений», — сообщает пресс-служба Кремля.
Трамп и Путин также обсудили сирийскую проблему и внутриукраинский кризис. С обеих сторон отмечена необходимость достижения скорейших сдвигов в их урегулировании.
«Выражено удовлетворение определенным снижением напряженности вокруг Корейского полуострова», — говорится на сайте российского президента.
Кроме того, лидеры договорились о развитии дальнейших двусторонних контактов, в том числе с учетом изменений в руководстве Госдепартамента США. Особое внимание Путин и Трамп уделили проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне.
В целом разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях, добавили в пресс-службе Кремля.
19 марта представитель Белого дома Хоган Гидли заявила, что президент США не намеревался поздравлять российского коллегу с победой на выборах. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал журналистам «ничего не сгущать». «Утро вечера мудренее», — добавил он.
По данным обработки 99,94 процента протоколов участковых избирательных комиссий, Путин набрал на выборах 76,68 процента (свыше 55 миллионов голосов).
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