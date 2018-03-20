РФ будет приветствовать шаги США к диалогу

Россия будет приветствовать шаги США к диалогу, заявили в Совфеде

Владимир Джабаров. Россия будет приветствовать любые шаги США по пути возобновления двустороннего диалога, без совместной работы лидеров двух стран трудно достичь успехов по всем ключевым вопросам международной повестки и в сфере безопасности, заявил РИА Новости во вторник первый замглавы международного комитета Совфеда

"Очень приятно, что Трамп поздравил нашего президента. Я думаю, что некоторые наши недоброжелатели, особенно на Украине, расстроились, которые уже признали наши выборы незаконными", — сказала Джабаров. Ранее президент США Дональд Трамп поздравил российского лидера Владимира Путина с победой на прошедших в РФ выборах. Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны. Главы государств обсудили актуальные вопросы мировой политики, высказались в пользу развития взаимодействия в вопросах обеспечения стратегической стабильности, борьбы с терроризмом. Кроме того, стороны отметили необходимость скорейшего урегулирования ситуации в Сирии и конфликта на Украине , выразили удовлетворение снижением напряженности вокруг Корейского полуострова. Также Путин и Трамп обсудили развитие дальнейших двусторонних контактов, особое внимание было уделено вопросу о возможной встрече на высшем уровне.

Он выразил надежду в связи с тем, что в ближайшее время настанет момент, когда лидеры РФ и США встретятся. "Как я понимаю, этот вопрос сейчас обсуждается", — добавил он.

"Поэтому будем приветствовать любые шаги со стороны США навстречу, Россия готова к диалогу", — подчеркнул он. Сенатор подчеркнул, что без совместной работы президентов РФ и США реально никаких успехов в борьбе с терроризмом, в той же разрядке международной напряженности, которая в последние годы все усиливалась, без этого не произойдет.

Джабаров отметил, что несмотря на сложные моменты в двусторонних отношениях, наш президент всегда проявлял спокойствие и выдержку, "и Трамп это ценит и понимает, это дорогого стоит".

"Надеюсь, у Майка Помпео получится более продуктивно развивать американскую политику на российском направлении", — сказал законодатель. Парламентарий напомнил, что в США произошла смена госсекретаря. У Рекса Тиллерсона не получилось достичь значительных успехов в двусторонних отношениях с Россией, видимо, он стал заложником ситуации, которая возникла в конгрессе.

Он также подчеркнул, что Трамп значительно усилил свои позиции, это видно и во внутренней политике, в экономике. Кроме того, рассыпался в прах доклад о якобы российском вмешательстве в американские выборы.

"Я думаю, теперь Трампу будет гораздо легче ответить на протянутую нашим президентом руку для дальнейшего сотрудничества", — полагает сенатор.

По его мнению, демократы вряд ли смогут помешать этой встрече, прошло то время, когда Трамп "подвисал", и даже обсуждался вопрос об импичменте. По сравнению с прошлым годом Трамп значительно укрепил свои позиции.

Кроме того, вскрылась неблаговидная роль демократической партии США, которая шельмовала во время президентских выборов, сказал политик. Он полагает, что на общую ситуацию оказало влияние и послание президента.