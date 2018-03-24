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В Госдуме прокомментировали рекомендации телеканала CNN Дональду Трампу
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В Госдуме прокомментировали рекомендации телеканала CNN Дональду Трампу 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Телеканал CNN, сообщая о рекомендациях президенту США выслать российских дипломатов, раскачивает всю систему международных отношений, считает зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Ранее CNN со ссылкой на неназванный источник сообщил, что Совет нацбезопасности США рекомендовал Дональду Трампу выслать российских дипломатов в связи с делом об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери и решение может быть принято скоро.
"Это есть нарушение всяческих международных прав. Это раскачивает всю систему международных отношений", — заявил РИА Новости Чепа.
По его мнению, определенные СМИ и определенные заинтересованные лица продолжают нагнетать истерию и развивать антироссийские настроения.
"Это все продолжает не способствовать решению больших проблем, которые существуют в мире, которые осложняют как двусторонние, так и многосторонние отношения. И в условиях, когда это делается по абсолютно необоснованным, непроверенным фактам, голословно", — добавил парламентарий.
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