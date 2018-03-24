В Госдуме прокомментировали рекомендации телеканала CNN Дональду Трампу

Ранее CNN со ссылкой на неназванный источник сообщил, что Совет нацбезопасности США рекомендовал Дональду Трампу выслать российских дипломатов в связи с делом об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери и решение может быть принято скоро.

"Это есть нарушение всяческих международных прав. Это раскачивает всю систему международных отношений", — заявил РИА Новости Чепа.

По его мнению, определенные СМИ и определенные заинтересованные лица продолжают нагнетать истерию и развивать антироссийские настроения.

"Это все продолжает не способствовать решению больших проблем, которые существуют в мире, которые осложняют как двусторонние, так и многосторонние отношения. И в условиях, когда это делается по абсолютно необоснованным, непроверенным фактам, голословно", — добавил парламентарий.