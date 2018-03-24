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Москва ответила на сообщения о высылке российских дипломатов из США
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Москва ответила на сообщения о высылке российских дипломатов из США 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В российском парламенте прокомментировали информацию о рекомендациях президенту США выслать российских дипломатов.
Такие сведения сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник. Рекомендацию Дональду Трампу, по сведениям СМИ, дал Совет нацбезопасности в связи с «делом Скрипаля». Также сообщается, что вскоре это решение может быть принято.
Такие сообщения раскачивают всю систему международных отношений, считает зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии РИА Новости.
По его мнению, некоторые СМИ и заинтересованные лица продолжают нагнетать истерию и развивать антироссийские настроения. Парламентарий назвал это нарушением всяческих международных прав.
Если американские власти все же решатся на высылку российских дипломатов, то ответные зеркальные меры будут приняты незамедлительно, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Однако он склонен не верить в реализацию такой угрозы.
"Трамп политик непредсказуемый, я думаю, что на это (высылку дипломатов) он, скорее всего, не пойдет, — сказал Джабаров. — У России и США слишком много своих проблем, чтобы выступать в поддержку Терезы Мэй, тем более учитывая, что ее заявления абсолютно беспочвенны и необоснованны".
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