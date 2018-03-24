Москва ответила на сообщения о высылке российских дипломатов из США

В российском парламенте прокомментировали информацию о рекомендациях президенту США выслать российских дипломатов.

Такие сведения сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник. Рекомендацию Дональду Трампу , по сведениям СМИ, дал Совет нацбезопасности в связи с «делом Скрипаля». Также сообщается, что вскоре это решение может быть принято.

По его мнению, некоторые СМИ и заинтересованные лица продолжают нагнетать истерию и развивать антироссийские настроения. Парламентарий назвал это нарушением всяческих международных прав.

Владимир Джабаров. Если американские власти все же решатся на высылку российских дипломатов, то ответные зеркальные меры будут приняты незамедлительно, считает первый замглавы международного комитета Совфеда

Однако он склонен не верить в реализацию такой угрозы.